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Un jour sans femme

Laëtitia Colombani

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Islande. A la mort de sa meilleure amie, tuée par son compagnon, Katla se lance un défi inédit : organiser une grève des femmes dans le monde entier, pour dénoncer les violences et les inégalités. Japon. Michiko, jeune salariée enceinte, est harcelée par son patron. Salvador. Ana María, ouvrière à l'usine, se bat pour sa fille, condamnée à trente ans de prison pour suspicion d'avortement. Sénégal. Hawa, urgentiste, tente de sauver une enfant quand le trauma de son passé ressurgit. Katla, Michiko, Ana María et Hawa ne se connaissent pas, mais toutes décident de dire non. Elles étaient seules, elles seront des millions. Sans les femmes, le monde s'arrêtera-t-il de tourner ? Et s'il suffisait d'un jour pour tout changer ? Après les inoubliables best-sellers La Tresse, Les Victorieuses et Le Cerf-volant, le grand retour de Laetitia Colombani. Une immense romancière, plus déterminée que jamais à faire vivre l'espoir au féminin. Interprétation humaine

Par Laëtitia Colombani
Chez Audiolib

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Auteur

Laëtitia Colombani

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

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Un jour sans femme

Laëtitia Colombani

Paru le 08/07/2026

397 pages

Audiolib

24,50 €

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