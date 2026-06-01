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Les Veilleurs

Laurence Legrand

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Et si veiller les uns sur les autres était le plus beau chemin vers la guérison ? A 71 ans, Elisabeth revient dans son village natal après trois décennies d'absence. Elle n'a ni attaches, ni certitudes, seulement la vieille maison dont elle hérite au décès de sa mère. Mais elle n'est pas la seule héritière : son neveu Charles, qu'elle n'a pas vu depuis quarante ans, compte sur la vente pour assurer sa retraite et celle de Dimitri, son mystérieux "demi-frère". Contre toute attente, ils acceptent d'y cohabiter. Sous le regard, tour à tour piquant et protecteur, d'Elisabeth, la maison devient alors un refuge pour des âmes en quête d'un second souffle. Il y a Sandrine, qui sort de prison et cherche un sens à ses fautes passées. Et Gabriel, le voisin licencié, qui ne sait plus comment regarder l'horizon. Chacun arrive avec ses fêlures, ses non-dits et ses rêves en friche. Entre ces murs chargés d'histoire, une tendresse discrète commence à s'enraciner. Ensemble, ils vont apprendre que l'on ne se reconstruit jamais seul. Un roman choral bouleversant sur la mémoire, le pardon et les familles que l'on se choisit. Une ode à ces petites lueurs que l'on rallume ensemble, même dans les jours les plus gris.

Par Laurence Legrand
Chez A PRECISER

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Auteur

Laurence Legrand

Editeur

A PRECISER

Genre

Littérature française

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Les Veilleurs

Laurence Legrand

Paru le 01/06/2026

421 pages

A PRECISER

20,00 €

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