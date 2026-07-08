I'll Always Be With You

Elle pensait ne rien ressentir... jusqu'à lui. Carolina Lancaster n'aurait jamais cru revoir West, ce garçon au sourire désarmant qu'elle a rencontré lors d'une chaude nuit d'été à Paris. Pourtant, dès son premier jour à Lancaster Prep, il est là, bien qu'il lui ait dit avoir terminé ses études. Blessée par ses mensonges, Carolina est déterminée à faire comme s'il n'existait pas. Mais ignorer West s'avère rapidement impossible. Tout chez lui la fascine, réduisant à néant les défenses qu'elle avait érigées autour d'elle pour se protéger du monde. West est le seul à pouvoir la toucher sans qu'elle prenne la fuite, le seul qui ait réussi à briser la glace qui enserrait son coeur, qu'elle croyait insensible. Mais céder à ses sentiments pourrait tout compliquer. Car se laisser aimer, c'est aussi accepter de risquer de souffrir si tout venait à s'écrouler... Niveau d'intensité : 4/4 "Dans ce roman intense et délicat, l'auteure nous replonge dans l'univers très prisé de Lancaster Prep, avec une romance empreinte de tension, de secrets et d'émotions brutes". @books_entre_frere_et_soeur A propos de l'autrice : Autrice de nombreux best-sellers, Monica Murphy est originaire de Californie où elle vit au milieu des collines de Yosemite avec son mari et leurs trois enfants. Depuis plusieurs années, cette accro au travail a su imposer sa voix parmi la multitude des romances New Adult et Dark Romance : une écriture juste, des émotions brutes et un happy end - mais seulement après avoir fait traverser les pires tourments à ses héros. Ames sensibles s'abstenir.