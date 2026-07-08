En classe avec les petits monstres

Aide Lou et Théo à retrouver leur maîtresse ! Une petite quête à l'école monstrueusement drôle alors que la rentrée approche... Une aventure ludique pour préparer la rentrée Pour retrouver leur maîtresse qui a disparu dans une école de petites monstres, Lou et Théo ont besoin de ton aide ! Aide-les à résoudre des énigmes monstrueusement amusantes : jeu des différences entre deux jumeaux monstres, labyrinthe dans la cour de l'école, cherche et trouve dans le dortoir grotte des maternelles... Un livre dont tu es le héros A chaque double-page, le petit lecteur choisit entre deux chemins à prendre. Un livre à lire et à relire, écrit par Céline Candie, autrice spécialisée dans les livres-jeu et illustré par Léa Yancis, dont les dessins colorés et kawai séduiront les enfants.