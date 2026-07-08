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#Beaux livres

En classe avec les petits monstres

Céline Candie, Léa Yancis

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Aide Lou et Théo à retrouver leur maîtresse ! Une petite quête à l'école monstrueusement drôle alors que la rentrée approche... Une aventure ludique pour préparer la rentrée Pour retrouver leur maîtresse qui a disparu dans une école de petites monstres, Lou et Théo ont besoin de ton aide ! Aide-les à résoudre des énigmes monstrueusement amusantes : jeu des différences entre deux jumeaux monstres, labyrinthe dans la cour de l'école, cherche et trouve dans le dortoir grotte des maternelles... Un livre dont tu es le héros A chaque double-page, le petit lecteur choisit entre deux chemins à prendre. Un livre à lire et à relire, écrit par Céline Candie, autrice spécialisée dans les livres-jeu et illustré par Léa Yancis, dont les dessins colorés et kawai séduiront les enfants.

Par Céline Candie, Léa Yancis
Chez Tourbillon

|

Auteur

Céline Candie, Léa Yancis

Editeur

Tourbillon

Genre

Livres-jeux

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En classe avec les petits monstres

Céline Candie, Léa Yancis

Paru le 08/07/2026

40 pages

Tourbillon

10,90 €

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Scannez le code barre 9791027613625
9791027613625
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