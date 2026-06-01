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#Roman francophone

La Décize

Pierre Vinclair, Jérémy Cheval

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La Décize, comme l’indique son nom emprunté au parler lyonnais, et Peinture à l’eau du Rhône forment une descente du fleuve. Elle s’effectue ici sur l’embarcation de l’aquarelle et du poème, en séquences formellement distinctes. Capitaines espiègles mais rigoureux, tirant leur carburant de l’observation d’activités humaines de toutes sortes, Pierre Vinclair et Jérémy Cheval nous invitent à méditer autant sur les centrales hydrauliques qui jalonnent le parcours que sur des paysages plus ouvertement bucoliques. Ainsi cet ouvrage double offre-t-il un chant fluvial traversé par les courants troublants de notre ère anthropocène.

Par Pierre Vinclair, Jérémy Cheval
Chez Epousées par l'écorce

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Auteur

Pierre Vinclair, Jérémy Cheval

Editeur

Epousées par l'écorce

Genre

Poésie

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La Décize

Pierre Vinclair, Jérémy Cheval

Paru le 01/06/2026

57 pages

Epousées par l'écorce

17,00 €

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Scannez le code barre 9782958552893
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