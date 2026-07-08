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Ultimate Exorcist Kiyoshi Tome 2

Shoichi Usui

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SURPUISSANT... MAIS PAS TEMERAIRE ! Affecte a la succursale de Naraku, Kiyoshi a rencontre son e quipe et inte gre le lyce e ou il se fait ses premiers amis... malgre sa timidite maladive ! De plus, sa rencontre avec Tsurugi Hijiri lui a ouvert les yeux : s'il souhaite devenir un exorciste capable de prote ger tout et tout le monde, il doit acce der au rang de Paladin Cross ! Le chemin pour atteindre ce nouvel objectif est cependant jalonne d'e tapes, a commencer par re ussir l'examen au rang de Grand Cross. De termine , il se rend sur le lieu des e preuves ou il tombe sur son rival, l'intimidant So suke Hitsugi ! On inspire... On expire... Go !

Par Shoichi Usui
Chez Kazé Editions

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Auteur

Shoichi Usui

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

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Ultimate Exorcist Kiyoshi Tome 2

Shoichi Usui

Paru le 08/07/2026

Kazé Editions

7,29 €

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