The Other Brother

April avait tout pour elle : le métier de ses rêves, une jolie maison... et surtout Lucas, son charmant fiancé. Jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il cache un secret qu'elle ne pourra jamais pardonner. Le coeur brisé, elle décide de renoncer à l'amour. Mais elle n'avait pas prévu qu'il entre dans sa vie. James. Le bassiste du groupe Atlas Veil, mystérieux, tatoué et beau à tomber. Le seul homme au monde qu'elle ne peut en aucun cas convoiter, car James est aussi le frère de Lucas. James est la tentation incarnée, une promesse d'interdit et un parfum de nuit blanche. Lui résister s'avère impossible. Mais les musiciens qui cherchent l'adrénaline de la scène ne sont pas du genre à se caser. Et comme le groupe de James est aux portes du succès, April sait qu'elle risque de se brûler les ailes de nouveau. Elle ne devrait pas le désirer. Et encore moins tomber amoureuse de lui. Mais lorsqu'il la regarde comme ça... comment est-elle censée se battre ?