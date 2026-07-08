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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Pack 2+1 One Shot - Taiwan Josei

Lung-Chieh Li

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A la fin du XVIIème siècle, la Compagnie des Indes orientales a étendu son emprise sur la moitié du globe et a laissé des empreintes sanglantes partout où elle rencontrait de la résistance. Pourtant, en 1661, une force arrive au sud de l'île paradisiaque de Formose (le nom néerlandais de Taïwan). Frederick Coyett, dernier gouverneur néerlandais de Taïwan, va faire face a vingt-cinq mille soldats chinois. Face à lui de l'autre côté des lignes de bataille se trouve Koxinga, le jeune loyaliste Ming et fils d'un pirate qui finira par fonder son propre royaume à Taïwan. Les esprits s'échauffent et le sang coule alors qu'une guerre pour les ressources se transforme en une lutte pour l'autodétermination et la libération de l'oppression. Des batailles épiques et une référence assumée à 300 !

Par Lung-Chieh Li
Chez Nazca Editions

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Auteur

Lung-Chieh Li

Editeur

Nazca Editions

Genre

Manga

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Pack 2+1 One Shot - Taiwan Josei

Lung-Chieh Li

Paru le 31/12/2078

Nazca Editions

19,00 €

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