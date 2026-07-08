"Mes années pourquoi" , une collection documentaire qui développe, pour les petits, des encyclopédies complètes, accessibles et très actuelles. Vraie référence d'images, tant pour les parents et leurs enfants que pour les enseignants. A travers cinq parties, le lecteur découvre la réalité concrète d'une centaine de métiers. De quoi alimenter l'incontournable "Quand je serai grand(e), je serai. ". . ! Découvrir tous les métiers Ce livre est composé de cinq chapitres, qui regroupent toutes sortes de métiers selon les moments où l'enfant est susceptible de rencontrer des personnes en train de les exercer. L'intérêt de ce découpage est de partir du quotidien de l'enfant et de situations concrètes : à l'école, le week-end, à l'hôpital, au magasin, en vacances... Les métiers à portée des petits Le texte d'Emilie Gorostis, à qui l'on doit plusieurs ouvrages jeunesse, est très accessible et pose en quelques mots des notions fortes, comme travailler, apprendre et être rémunéré. Des questions vivantes, des réponses simples Sur chaque double page, à côté de la grande scène ou des vignettes, une question interpelle le lecteur : "Ca existe, les écoles pour adultes ? " , "Qui cuisine les repas à la cantine ? " , "Est-ce que les pompiers sauvent les animaux ? " , ou encore "Qui invente les publicités ? " . Des questions proches des interrogations de l'enfant, traitées avec dynamisme.