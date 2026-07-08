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Le bruit

Marygribouille, Stéphanie Redoulès

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En partenariat avec les jeux "Enigmes Junior" de la marque Bioviva, des livres d'activités à destination des 4-7 ans avec seize énigmes à résoudre et quarante-huit autocollants à coller ! Ici, les bruits et les sons ! Des informations documentaires pour en savoir plus sur les bruits Des textes instructifs, simples et courts pour en savoir plus sur les bruits et les sons, comment ils sont produits et comment on les entend. Un concept ludique pour découvrir le monde qui nous entoure Des énigmes et des autocollants pour apprendre tout en s'amusant. Seize mots à deviner grâce à des indices visuels à coller. Une collection parfaite pour enrichir ses connaissances tout en développant son esprit de déduction et d'observation.

Par Marygribouille, Stéphanie Redoulès
Chez Editions Milan

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Auteur

Marygribouille, Stéphanie Redoulès

Editeur

Editions Milan

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Le bruit

Marygribouille, Stéphanie Redoulès

Paru le 08/07/2026

16 pages

Editions Milan

5,50 €

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Scannez le code barre 9782408065096
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