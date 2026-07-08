En partenariat avec les jeux "Enigmes Junior" de la marque Bioviva, des livres d'activités à destination des 4-7 ans avec seize énigmes à résoudre et quarante-huit autocollants à coller ! Ici, les bruits et les sons ! Des informations documentaires pour en savoir plus sur les bruits Des textes instructifs, simples et courts pour en savoir plus sur les bruits et les sons, comment ils sont produits et comment on les entend. Un concept ludique pour découvrir le monde qui nous entoure Des énigmes et des autocollants pour apprendre tout en s'amusant. Seize mots à deviner grâce à des indices visuels à coller. Une collection parfaite pour enrichir ses connaissances tout en développant son esprit de déduction et d'observation.