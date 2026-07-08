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#Roman francophone

Ma fille Bernadette

Francis Jammes

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L'an 1908 et le 19 août, dans l'anniversaire et presque à l'heure de la mort de Blaise Pascal, est née à Orthez ma fille Bernadette. L'un des témoins à la mairie a été mon premier voisin François le savetier qui a un oiseau. "Ma fille Bernadette, biographie d'une révolution intime et familiale, comme murmurée au milieu du grand et noble raffut des poèmes, se lit comme une caresse, se vit comme une promenade dans une toile de Bonnard, se savoure comme l'assurance que Dieu, s'il existe, s'incarne parfois dans le regard et dans le coeur d'un jeune père ivre d'amour, en charge d'une petite âme". Emma Becker Francis Jammes (1868-1938) poète et romancier du Béarn, s'est illustré par une poésie bucolique d'un grand dépouillement, célébrant la nature et le quotidien loin des artifices de son époque. Son style d'une simplicité naïve, mêlant mélancolie puis ferveur catholique, a profondément marqué la sensibilité littéraire du début du xxe siècle.

Par Francis Jammes
Chez Litos

|

Auteur

Francis Jammes

Editeur

Litos

Genre

Littérature française

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Ma fille Bernadette

Francis Jammes

Paru le 08/07/2026

176 pages

Litos

6,90 €

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