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#Roman francophone

Le Maître de feu

Alain Delage

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En 1909, à Gajan, la relation du jeune Séraphin avec Suzanne, riche veuve du village, fait grincer des dents. Qu'importe, ils s'aiment et vont se marier. Mais le jour des noces vire au cauchemar lorsqu'un accident provoque la mort de l'un des invités. Alors que Séraphin tente de rebondir après le drame, un nouveau coup du sort vient contrarier ses projets. Il mise alors sur une idée audacieuse : transformer l'huile en savon et partir se former auprès d'un maître savonnier. Mais un terrible tremblement de terre détruit une partie de la Provence. Séraphin et Suzanne arriveront-ils à surmonter les épreuves et les doutes ? Né dans l'Hérault en 1956, Alain Delage est un écrivain passionné d'histoire.

Par Alain Delage
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Alain Delage

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Provence, Alpes, Côte d'Azur

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Le Maître de feu

Alain Delage

Paru le 08/07/2026

474 pages

Editions de la Loupe

24,50 €

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