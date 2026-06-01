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#Roman jeunesse

Les Animaux rigolos

Ana Pessoa

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Un, deux, trois... soleil ! Dans la clairière, les petits animaux retiennent leur souffle. Le chaton trébuche, le coq essaie de chanter, le poussin fait une grosse bêtise... Aujourd'hui, on joue, on rêve, on apprend et on rit ! De la cour de récréation à la fête foraine, d'un tour de magie à une journée à la plage, chaque page entraîne le lecteur dans un monde coloré où les animaux parlent, s'amusent et découvrent la vie à leur façon. Ici, les erreurs deviennent des aventures et chaque rime résonne comme une comptine pleine de surprises. Conçu pour les plus jeunes et parfait à l'heure du coucher, le recueil d'histoires illustrées d'Ana Pessoa invite à stimuler l'imaginaire et à savourer de doux instants de découverte et de complicité.

Par Ana Pessoa
Chez Editions Jets d'encre

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Auteur

Ana Pessoa

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Les Animaux rigolos

Ana Pessoa

Paru le 01/06/2026

Editions Jets d'encre

13,95 €

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Scannez le code barre 9782385802851
9782385802851
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