C'est un monde secret

Au bord d'un lac lové entre les montagnes, là où le ciel semble toucher la terre et où les anges veillent en silence s'ouvre un monde secret. Dans ce paysage vibrant, la nature devient spectacle : les arbres dansent avec le vent, les nuages dessinent les désirs du coeur et la lune murmure des chansons d'amour. Au fil des jours, la vie s'y révèle dans toute sa poésie : un chat qui rêve d'être tigre, un enfant lançant des ricochets avec son chien fougueux, le vol d'une libellule bleue, la joie des sauterelles ou la blancheur paisible de l'hiver. Entre réalité et imaginaire, chaque instant devient une invitation à écouter le murmure du Lac et à regarder autrement le monde. Dans cet ouvrage poétique empreint de douceur et de contemplation, Pascale Mathevon entraîne les lecteurs dans un cheminement sensible au coeur de la nature et de l'enfance retrouvée. A travers des tableaux délicats, elle célèbre la beauté du vivant et rappelle que les plus grands enchantements se cachent souvent dans la simplicité du regard.