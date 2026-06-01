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#Roman francophone

Sous le soleil tunisien

Corinne Levêque

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En Tunisie, après la perte de son père, Corinne traverse une période de fragilité. C'est à Monastir, dans une atmosphère comme suspendue, qu'elle rencontre Moncef. Très vite, un lien se crée entre eux, fait de gestes, de regards, mais aussi de silences. Peu à peu, leur relation s'intensifie, malgré les obstacles. D'abord vécue dans l'urgence et la fulgurance, elle se heurte aux réalités sociales, puis tente de s'inscrire dans la durée. Avec le temps, elle oscille entre passion, doute et éloignement, jusqu'à laisser en elle une empreinte profonde... Dans ce récit mêlant mémoire, voyage et amour, Corinne Lévêque explore avec finesse les liens humains, les différences culturelles et la manière dont certaines rencontres peuvent transformer une vie.

Par Corinne Levêque
Chez Editions Jets d'encre

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Auteur

Corinne Levêque

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Littérature française

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Sous le soleil tunisien

Corinne Levêque

Paru le 01/06/2026

Editions Jets d'encre

13,50 €

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