Sous le soleil tunisien

En Tunisie, après la perte de son père, Corinne traverse une période de fragilité. C'est à Monastir, dans une atmosphère comme suspendue, qu'elle rencontre Moncef. Très vite, un lien se crée entre eux, fait de gestes, de regards, mais aussi de silences. Peu à peu, leur relation s'intensifie, malgré les obstacles. D'abord vécue dans l'urgence et la fulgurance, elle se heurte aux réalités sociales, puis tente de s'inscrire dans la durée. Avec le temps, elle oscille entre passion, doute et éloignement, jusqu'à laisser en elle une empreinte profonde... Dans ce récit mêlant mémoire, voyage et amour, Corinne Lévêque explore avec finesse les liens humains, les différences culturelles et la manière dont certaines rencontres peuvent transformer une vie.