Tarmac pour l'enfer

Décembre 1959 : Chaumont Air Base est en effervescence. La 48e escadre tactique de chasse de l'US Air Force s'apprête à quitter la France après sept années passées sur l'immense complexe de Semoutiers, situé au centre de la Haute-Marne. Ils doivent rallier, à court terme, leur nouvelle base à Lakenheath à l'est de l'Angleterre. Un agent fédéral du bureau d'enquêtes de l'armée de l'air des Etats-Unis disparait pendant une tournée d'inspection. Son collègue et ami est appelé à la rescousse à Chaumont pour tenter de le retrouver. Il devra s'associer avec une jeune aviatrice pleine de ressources, pour tenter de retrouver le disparu. Dans un contexte géopolitique particulièrement tendu et face à une hiérarchie parfois inflexible, ils se lanceront dans une course contre la montre afin de résoudre des énigmes dont ils ne sortiront pas indemnes.