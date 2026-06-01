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Tarmac pour l'enfer

Thierry Focone

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Décembre 1959 : Chaumont Air Base est en effervescence. La 48e escadre tactique de chasse de l'US Air Force s'apprête à quitter la France après sept années passées sur l'immense complexe de Semoutiers, situé au centre de la Haute-Marne. Ils doivent rallier, à court terme, leur nouvelle base à Lakenheath à l'est de l'Angleterre. Un agent fédéral du bureau d'enquêtes de l'armée de l'air des Etats-Unis disparait pendant une tournée d'inspection. Son collègue et ami est appelé à la rescousse à Chaumont pour tenter de le retrouver. Il devra s'associer avec une jeune aviatrice pleine de ressources, pour tenter de retrouver le disparu. Dans un contexte géopolitique particulièrement tendu et face à une hiérarchie parfois inflexible, ils se lanceront dans une course contre la montre afin de résoudre des énigmes dont ils ne sortiront pas indemnes.

Par Thierry Focone
Chez Editions Douro

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Auteur

Thierry Focone

Editeur

Editions Douro

Genre

Littérature française

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DOSSIER - Le Prix Décembre

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Tarmac pour l'enfer

Thierry Focone

Paru le 01/06/2026

278 pages

Editions Douro

21,90 €

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Scannez le code barre 9782384066544
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