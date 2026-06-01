Les anges de l'ombre

Dans un village isolé du Portugal, Manuel retourne sur les lieux de son passé pour affronter ses démons, révéler la douleur de sa famille et renouer avec ses racines. Entre souvenirs d'enfance, violences familiales et secrets lourds de conséquences, il découvre que sa soeur Clara a été victime de son propre père, et que leur famille porte une tache sombre liée à des enfants enterrés clandestinement. Des lettres de sa mère révèlent un passé tragique marqué par la trahison et la perte. Parallèlement, Manuel découvre qu'il pourrait avoir un fils, Eliot, devenu adulte, qu'il connaissait à peine. Les liens familiaux se reconstituent, mais la douleur de ces révélations et la lutte contre l'alcoolisme de Manuel mettent à rude épreuve leur amour et leur avenir. Sur fond de secret, de violence, mais aussi d'espoir, chacun doit faire face à la noirceur pour reconstruire sa vie. Entre Lisbonne, le village natal, et une vérité longtemps enfouie, ce récit poignant explore la résilience, l'amour filial et la renaissance au prix de lourds sacrifices, dans une quête, d'ailleurs insaisissable, où la lumière lutte contre l'ombre.