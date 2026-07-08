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Odyssée

Homère, François louis Schmied, Jean Saudé

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C'est l'homme aux mille tours, Muse, qu'il faut me dire, Celui qui tant erra quand, de Troade, il eut pillé la ville sainte, Celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit, Celui qui, sur les mers, passa par tant d'angoisses, en luttant pour survivre et ramener ses gens. Pour le monde antique, l'épopée d'Homère est le texte fondateur, la source de toute culture. Récit de voyages et conte merveilleux, l'Odyssée chante les errances d'Ulysse en même temps que l'endurance sublime d'un homme qui, sans cesse, se cache, invente, se transforme, s'adapte pour survivre. Cette édition unique, proposée dans la traduction désormais classique de Victor Bérard, introduite par Jacqueline de Romilly et accompagnée d'une postface de Jean-Pierre Vernant, est magnifiée par une mise en images sans précédent, monument de la production Art déco : les compositions et ornements de François-Louis Schmied, reproduits en gravures sur bois par Théo Schmied et réhaussés d'or et d'argent par l'enlumineur d'art Jean Saudé.

Par Homère, François louis Schmied, Jean Saudé
Chez Belles Lettres

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Auteur

Homère, François louis Schmied, Jean Saudé

Editeur

Belles Lettres

Genre

Grec ancien - Littérature

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Odyssée

Homère, François louis Schmied, Jean Saudé trad. Victor Berard, Victor Bérard

Paru le 08/07/2026

580 pages

Belles Lettres

26,90 €

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