L'ouvrage de révision idéal, en format poche, pour réviser Physiopathologie des différents systèmes, thématique incontournable de l'UE B1. Dans cet ouvrage, 200 fiches mémos illustrées pour retenir et réviser l'essentiel des connaissances liées à la physiopathologie des différents systèmes de l'UEB1 : pathologies du système cardio-pulmonaire, du système nerveux, du système locomoteur, du système urinaire... > De très nombreux schémas et tableaux pour illustrer les fiches, aller à l'essentiel et mieux mémoriser. > + un accès privilégié à Aimigo pour réviser le programme en ligne grâce à des exercices ludiques La collection idéale pour réviser par UE et réussir son diplôme !