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#Essais

Physiopathologie des différents systèmes

Collectif, Kamel Abbadi, Antoine Gaudin, Samir Kaddar

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L'ouvrage de révision idéal, en format poche, pour réviser Physiopathologie des différents systèmes, thématique incontournable de l'UE B1. Dans cet ouvrage, 200 fiches mémos illustrées pour retenir et réviser l'essentiel des connaissances liées à la physiopathologie des différents systèmes de l'UEB1 : pathologies du système cardio-pulmonaire, du système nerveux, du système locomoteur, du système urinaire... > De très nombreux schémas et tableaux pour illustrer les fiches, aller à l'essentiel et mieux mémoriser. > + un accès privilégié à Aimigo pour réviser le programme en ligne grâce à des exercices ludiques La collection idéale pour réviser par UE et réussir son diplôme !

Par Collectif, Kamel Abbadi, Antoine Gaudin, Samir Kaddar
Chez Foucher

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Auteur

Collectif, Kamel Abbadi, Antoine Gaudin, Samir Kaddar

Editeur

Foucher

Genre

Professions médico-sociales

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Physiopathologie des différents systèmes

Collectif, Kamel Abbadi, Antoine Gaudin, Samir Kaddar

Paru le 05/08/2026

416 pages

Foucher

15,90 €

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Scannez le code barre 9782216178858
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