Particulièrement clair et pédagogique, ce manuel offre un tour d'horizon complet du marketing. A la fin de la lecture, vous saurez : élaborer une stratégie marketing cohérente et pleinement intégrée à la politique générale de l'entreprise (segmentation, planification, contrôle) ; réaliser des études de marché exploitables (définition des marchés, analyse des comportements, utilisation des technologies de l'information) ; mettre en place des moyens d'actions efficaces (produit, prix, distribution, communication). Fortement revue et actualisée, cette 8R édition tient compte des principales évolutions et développe notamment : les différents impacts de l'intelligence artificielle sur la fonction marketing ; les apports de l'économie comportementale à la discipline ; la prise en compte des questions environnementales et sociétales ; la gestion relationnelle et l'expérience client. L'ouvrage est enrichi d'un cahier couleurs dans lequel les annonces publicitaires de grandes marques sont commentées. Destiné aux étudiants en écoles de management, IAE et universités, il intéressera également les professionnels du marketing. Un incontournable du marketing à jour des transformations récentes !