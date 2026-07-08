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#Roman jeunesse

L'épreuve

Hachette Livre, Valeria Orlando, Christelle Chatel

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Cet été, Billie se lance un grand défi : participer au concours national de saut d'obstacles des Etriers d'Argent ! Impatiente de reprendre la compétition, elle doit pourtant se rendre à l'évidence... Vasco reste marqué par l'accident, il a besoin de temps. Et si le véritable enjeu pour la cavalière était de réparer le lien si spécial qui les unissait ? Les aventures de Billie et son cheval Vasco, au coeur des Pyrénées ! - Une création originale de la Bibliothèque Rose. - Pour tous les fans de chevaux. - Une série pleine d'émotion sur la relation entre une jeune fille et son cheval. Dès 8 ans.

Par Hachette Livre, Valeria Orlando, Christelle Chatel
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette Livre, Valeria Orlando, Christelle Chatel

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque rose

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L'épreuve

Hachette Livre, Valeria Orlando, Christelle Chatel

Paru le 08/07/2026

128 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017384175
9782017384175
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