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Toutes les matières Tle ST2S Spécialités Sciences et techniques sanitaires et sociales-Chimie, biologie et physiopathologie humaines

Chrystelle Ménard, Caroline Garnier, Alain Prost, Vera oscar Torres, Mina Oumassaoud

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Par Chrystelle Ménard, Caroline Garnier, Alain Prost, Vera oscar Torres, Mina Oumassaoud
Chez Hachette

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Auteur

Chrystelle Ménard, Caroline Garnier, Alain Prost, Vera oscar Torres, Mina Oumassaoud

Editeur

Hachette

Genre

ST2S (Sciences et technologies

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Toutes les matières Tle ST2S Spécialités Sciences et techniques sanitaires et sociales-Chimie, biologie et physiopathologie humaines

Chrystelle Ménard, Caroline Garnier, Alain Prost, Vera oscar Torres, Mina Oumassaoud

Paru le 08/07/2026

336 pages

Hachette

16,90 €

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