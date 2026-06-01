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Bataille magique & dangers imprévus

K.F. Breene

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Cette fois, c'est Jessie qui prend l'offensive. Elliot Graves mène la vie dure à Jessie depuis qu'elle a accepté l'héritage magique de la maison. Il multiplie les provocations et les attaques et l'oblige à se défendre sans relâche à domicile. Mais les rôles sont sur le point de s'inverser. Avec l'aide des métamorphes d'Austin, l'équipe d'Ivy House prépare une opération audacieuse : affronter Elliot Graves chez lui, là où il se sent le plus puissant. Un territoire hostile où peu osent s'aventurer et dont très peu reviennent vivants. Avant cette confrontation décisive, un événement inattendu vient cependant bouleverser la donne. Une nouvelle créature vient grossir leurs rangs. La guerre magique que Jessie redoutait tant est sur le point de commencer, mais, pour une fois, c'est elle qui dicte les règles. #Magie #Métamorphes #Famille #Guerre

Par K.F. Breene
Chez MXM Bookmark

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Auteur

K.F. Breene

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Bataille magique & dangers imprévus

K.F. Breene

Paru le 01/06/2026

304 pages

MXM Bookmark

19,00 €

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Scannez le code barre 9791038146303
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