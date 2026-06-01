L'innocent

S'il veut retourner sur la glace, sa détermination va être mise à rude épreuve... Suite à une élongation à l'aine, toute la carrière d'Ayri Quinn est mise en péril et, comme si ça ne suffisait pas, il doit également s'inquiéter de sa dignité. Se faire masser cette partie du corps par Vance Landon, l'un des entraîneurs de l'équipe, est mortifiant au possible. Impossible de cacher ses sentiments à son égard. Si ses rougissements et sa maladresse ne le trahissent pas, son corps, lui, le fait. C'en est à se demander si le hockey vaut vraiment la peine de subir une telle humiliation. Tout ce que veut Quinn, c'est que Vance le laisse tranquille. Ou qu'il tombe amoureux de lui. Au choix ! Vance Landon a vu trop de sportifs professionnels perdre leur carrière à cause d'une blessure et il refuse que cela se reproduise. Surtout quand le gars en question est le sportif le plus gentil, le plus maladroit et le plus innocent qu'il ait jamais rencontré. Quand Quinn se blesse pour la énième fois, il met en place un programme de soins et se retrousse les manches, littéralement. Malheureusement, travailler avec Quinn de si près fait resurgir des sentiments qu'il faisait de son mieux pour ignorer. Il doit juste le soigner pour qu'il puisse le renvoyer sur la glace et l'éloigner de sa table de massage. Parce que si ça continue, il risque de devoir l'éloigner de son lit. Ayri Quinn est impossible à résister. #Convalescence #Entraîneur #Sexy