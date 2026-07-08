Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Français écrit + oral 1re

Amélie Pinçon, A Sourisse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour une révision rapide et efficace du Bac 2027 ! - 77 fiches de cours bien structurées - L'essentiel sur les 12 oeuvres et parcours littéraires du Bac 2027 - Une histoire de la littérature française, pour mémoriser l'essentiel - Les conseils et méthodes pour réussir les épreuves du Bac : le commentaire, la dissertation, l'oral - Le descriptif de l'épreuve du Bac - Les notions de grammaire et outils d'analyse littéraire indispensables, dont un lexique d'analyse littéraire - Un sujet type du Bac corrigé + 30 tutos vidéo pour améliorer son orthographe sur la chaîne YouTube "Objectif Bac Hachette" + un dépliant d'histoire littéraire

Par Amélie Pinçon, A Sourisse
Chez Hachette

|

Auteur

Amélie Pinçon, A Sourisse

Editeur

Hachette

Genre

Français

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Français écrit + oral 1re par Amélie Pinçon, A Sourisse

Commenter ce livre

 

Français écrit + oral 1re

Amélie Pinçon, A Sourisse

Paru le 08/07/2026

184 pages

Hachette

6,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017364252
9782017364252
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.