Suivez l'évolution de JR depuis ses origines parisiennes, ses tags sur les toits et les métros, à son émergence comme artiste d'une ampleur extraordinaire. Le tag est une déclaration de présence et cet pulsion n'a jamais lâché JR. Au contraire, il l'a dilatée en changeant des ponts urbains, des favelas et des cours de prison en toiles visibles de tous. JR s'inspire à la fois de William Hogarth et d'Eugène Delacroix, de Francisco Goya à Diego Rivera. Il a réinterprété le portrait public en l'adaptant au 21e siècle avec des oeuvres qui exploitent l'artifice numérique tout en le dénonçant. A l'ère de Photoshop et de l'IA, ses matériaux - papier, colle, collaboration humaine - sont résolument réels. L'illusion ne réside que dans ses fameux trompe-l'oeil. De Paris aux zones de conflit du monde, il avance au contact des tensions au lieu de les fuir. Des projets comme Face 2 Face abolissent les distances politiques avec des portraits en binômes, tandis que ses Chroniques ont transformé des quartiers entiers en paysages humains panoramiques, évoquant la puissance narrative des fresques historiques. Des oeuvres comme Mayra, Picnic across the Border sont des rencontres mises en scène autant que des images - des espaces scénographiés où les barrières, physiques et psychologiques, se dissolvent pour un instant. Il ne cesse de re-contextualiser : l'architecture devient toile, les inconnus, des protagonistes, et des gestes éphémères deviennent des images durables. Enraciné dans la photographie, son travail en élargit aussi les horizons. L'art de JR se déploie par la collaboration, l'échelle et la création partagée ; son impact le plus puissant est souvent intangible - ce sont les conversations qu'il enclenche. Cet ouvrage palpitant revient sur ses oeuvres les plus emblématiques, avec des photos prises en coulisses et des essais approfondis.