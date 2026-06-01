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DJAZAÏR, PAR-DELA LE SAHARA

Claude Chalabreysse

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Je vous invite dans ce pays du vide avec ses déserts. Ceux qu'Isabelle Eberhardt traversait, dans lesquels Charles de Foucauld priait et Théodore Monod cherchait l'indicible. Ce Sahara qui donne à rêver est devenu un personnage du livre à travers ses horizons sans fin, ses méharées, ses hommes bleus et ses fantasias. Je vous invite dans ce pays du plein avec son étonnante diversité, son hospitalité généreuse et ses émouvantes rencontres : Casbadjis d'Alger, équilibristes de Constantine, Mozabites du M'Zab, Amazighs de Kabylie, Touaregs des confins, migrants du Niger, Algériens suspendus entre l'Orient de leur origine et l'Occident de leur exil et pieds-noirs de France. Je vous convie dans ce pays à l'histoire oubliée mais qui est aussi la nôtre, avec ses douleurs anciennes et ses parentés intimes. Bienvenue dans ce pays appelé Djazaïr. Bienvenue en Algérie.

Par Claude Chalabreysse
Chez A PRECISER

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Auteur

Claude Chalabreysse

Editeur

A PRECISER

Genre

Récits de voyage

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DJAZAÏR, PAR-DELA LE SAHARA

Claude Chalabreysse

Paru le 01/06/2026

264 pages

A PRECISER

22,00 €

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