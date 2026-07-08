Rise of a Queen

Aurora Harper a survécu à l'enfer... mais le pire reste à venir. Fille d'un tueur en série tristement célèbre, Aurora Harper a fui son ancienne vie, changé d'identité, et tenté de reconstruire sa vie. Mais les fantômes du passé ne disparaissent jamais vraiment. Quand son père refait surface, prêt à tout pour l'entraîner dans sa chute, Aurora se retrouve au coeur d'un procès médiatique et d'un complot familial. Dans cette tempête, Jonathan King est prêt à tout pour l'aider. Froid, puissant, dangereux, il reste l'homme qui l'a toujours troublée... et auquel elle cherche désespérément à échapper. Cette fois, Jonathan refuse de la laisser partir. Et aujourd'hui, il est déterminé à la protéger, quitte à faire couler du sang. Car en temps de guerre, rien n'est juste et Jonathan King est loin de l'être.