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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Rise of a Queen

Rina Kent

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Aurora Harper a survécu à l'enfer... mais le pire reste à venir. Fille d'un tueur en série tristement célèbre, Aurora Harper a fui son ancienne vie, changé d'identité, et tenté de reconstruire sa vie. Mais les fantômes du passé ne disparaissent jamais vraiment. Quand son père refait surface, prêt à tout pour l'entraîner dans sa chute, Aurora se retrouve au coeur d'un procès médiatique et d'un complot familial. Dans cette tempête, Jonathan King est prêt à tout pour l'aider. Froid, puissant, dangereux, il reste l'homme qui l'a toujours troublée... et auquel elle cherche désespérément à échapper. Cette fois, Jonathan refuse de la laisser partir. Et aujourd'hui, il est déterminé à la protéger, quitte à faire couler du sang. Car en temps de guerre, rien n'est juste et Jonathan King est loin de l'être.

Par Rina Kent
Chez Hachette

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Auteur

Rina Kent

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

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Rise of a Queen

Rina Kent

Paru le 08/07/2026

544 pages

Hachette

7,90 €

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Scannez le code barre 9782017348917
9782017348917
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