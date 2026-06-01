La véritable destination du Vol 714

Si Hergé a conçu son oeuvre autour de diptyques célèbres (Le secret de la Licorne & Le trésor de Rackham le Rouge ou Objectif Lune & On a marché sur la Lune), il nous paraît évident que les trois derniers albums de la série sont les trois piliers d'un seul et même projet : En finir avec Tintin... Le tome 1 de la collection propose un survol inédit de l'album d'Hergé : Vol 714 pour Sydney ! Cet essai ne révèle pas seulement où Hergé a caché le nombre 714 dans son histoire, ni en quoi le personnage du capitaine Haddock est plus tragique que comique, mais démontre le potentiel dramatique d'un album mal-aimé pour une raison simple : parce qu'il n'a pas été compris