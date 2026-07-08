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Cendrillon

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5 minutes de lecture chaque soir avant de s'endormir avec Cendrillon ! Un recueil d'histoires pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! Découvrez 10 récits aux textes concis et richement illustrés pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Un recueil à lire à son enfant pour l'accompagner au pays des rêves ou pour l'encourager au plaisir de la lecture autonome. Dès 4 ans. Contient les histoires : - Au lit, Gus ! - Le bain de Lucifer - Le potager royal - Le ballet surprise - Une visite magique - Une soirée à l'opéra - Les créations de Cendrillon - Promenades nocturnes - Le coeur d'un champion - Le costume parfait

Par Disney
Chez Hachette

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Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Histoires du soir

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Cendrillon

Disney

Paru le 08/07/2026

216 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017327554
9782017327554
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