5 minutes de lecture chaque soir avant de s'endormir avec Cendrillon ! Un recueil d'histoires pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! Découvrez 10 récits aux textes concis et richement illustrés pour un temps de lecture de 5 minutes par histoire. Un recueil à lire à son enfant pour l'accompagner au pays des rêves ou pour l'encourager au plaisir de la lecture autonome. Dès 4 ans. Contient les histoires : - Au lit, Gus ! - Le bain de Lucifer - Le potager royal - Le ballet surprise - Une visite magique - Une soirée à l'opéra - Les créations de Cendrillon - Promenades nocturnes - Le coeur d'un champion - Le costume parfait