XXXHOLIC Tome 9

Les rêves peuvent s'acheter. Yûko semble parfaitement à l'aise avec ce genre de transactions. Mais pour Watanuki, le concept reste bien plus flou, et en voulant aider ses amis, il se retrouve malgré lui à porter le poids de leurs pires cauchemars... A peine remis de ses émotions qu'il croise la route d'une enfant médium, puis d'un fantôme niché dans un cerisier. Deux rencontres troublantes, qui n'ont en réalité rien d'un hasard... La collection CLAMP UNIVERSE réunit une constellation d'oeuvres aussi sublimes qu'incontournables imaginées par le légendaire Studio CLAMP. Laissez-vous envoûter par le mystique xxxHOLIC et (re)découvrez les Reines du Manga !