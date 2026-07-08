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#Manga

XXXHOLIC Tome 9

Clamp

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Les rêves peuvent s'acheter. Yûko semble parfaitement à l'aise avec ce genre de transactions. Mais pour Watanuki, le concept reste bien plus flou, et en voulant aider ses amis, il se retrouve malgré lui à porter le poids de leurs pires cauchemars... A peine remis de ses émotions qu'il croise la route d'une enfant médium, puis d'un fantôme niché dans un cerisier. Deux rencontres troublantes, qui n'ont en réalité rien d'un hasard... La collection CLAMP UNIVERSE réunit une constellation d'oeuvres aussi sublimes qu'incontournables imaginées par le légendaire Studio CLAMP. Laissez-vous envoûter par le mystique xxxHOLIC et (re)découvrez les Reines du Manga !

Par Clamp
Chez Pika Edition

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Auteur

Clamp

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

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XXXHOLIC Tome 9

Clamp trad. Suzuka Asaoka, Alex Pilot

Paru le 08/07/2026

184 pages

Pika Edition

8,50 €

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Scannez le code barre 9791043308147
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