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Fall in love, False Angels Tome 2

Coco Uzuki

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Otogi Katsura et Toki Ninomae, le duo de délégués impeccables, sont devenus complices après s'être malencontreusement révélés l'un à l'autre que cette perfection n'était qu'une façade. C'est donc pour protéger leurs secrets respectifs au lycée que les deux adolescents se rapprochent. Otogi, de son côté, apprécie particulièrement d'être la seule à connaître le vrai Toki. Malgré ses réticences, elle a du mal à contenir ses émotions et finit enfin par comprendre qu'elle est amoureuse de lui. Otogi parviendra-t-elle à gérer la bombe à retardement que sont devenus ses sentiments pour Toki ?

Par Coco Uzuki
Chez Pika Edition

|

Auteur

Coco Uzuki

Editeur

Pika Edition

Genre

Shojo/fille

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Fall in love, False Angels Tome 2

Coco Uzuki

Paru le 08/07/2026

176 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043306372
9791043306372
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