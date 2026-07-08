Fall in love, False Angels Tome 2

Otogi Katsura et Toki Ninomae, le duo de délégués impeccables, sont devenus complices après s'être malencontreusement révélés l'un à l'autre que cette perfection n'était qu'une façade. C'est donc pour protéger leurs secrets respectifs au lycée que les deux adolescents se rapprochent. Otogi, de son côté, apprécie particulièrement d'être la seule à connaître le vrai Toki. Malgré ses réticences, elle a du mal à contenir ses émotions et finit enfin par comprendre qu'elle est amoureuse de lui. Otogi parviendra-t-elle à gérer la bombe à retardement que sont devenus ses sentiments pour Toki ?