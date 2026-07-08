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Secret Bodyguard Tome 10

Masamitsu Nigatsu

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Ibuki et le reste de la terminale 4 font face au clan Kodô. Ils sont parvenus à capturer Yûren, la deuxième fille du clan, et à la mettre hors d'état de nuire, mais ils réalisent trop tard que son plan est déjà en action et ne dépend plus d'elle. En effet, elle a convaincu un membre du BDE de tuer Honeko ! De plus, cet élève mal intentionné a reçu un pistolet de la part d'Etsu, l'aînée des filles Kodô. C'est sur cette note inquiétante que démarrent les élections pour la nouvelle présidence du BDE. Ibuki a fait appel à Masachika, devenue détective privée, pour l'aider à démasquer leur ennemi. Néanmoins, il était loin de se douter que cette dernière allait intégrer le lycée pour mener son enquête !

Par Masamitsu Nigatsu
Chez Pika Edition

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Auteur

Masamitsu Nigatsu

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Secret Bodyguard Tome 10

Masamitsu Nigatsu

Paru le 08/07/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043305276
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