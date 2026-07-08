Secret Bodyguard Tome 10

Ibuki et le reste de la terminale 4 font face au clan Kodô. Ils sont parvenus à capturer Yûren, la deuxième fille du clan, et à la mettre hors d'état de nuire, mais ils réalisent trop tard que son plan est déjà en action et ne dépend plus d'elle. En effet, elle a convaincu un membre du BDE de tuer Honeko ! De plus, cet élève mal intentionné a reçu un pistolet de la part d'Etsu, l'aînée des filles Kodô. C'est sur cette note inquiétante que démarrent les élections pour la nouvelle présidence du BDE. Ibuki a fait appel à Masachika, devenue détective privée, pour l'aider à démasquer leur ennemi. Néanmoins, il était loin de se douter que cette dernière allait intégrer le lycée pour mener son enquête !