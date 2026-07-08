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#Manga

Demon Slayer - L'artbook de l'anime

Koyoharu Gotouge, Ufotable

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Troisième volet des recueils d'illustrations du studio Ufotable se concentrant sur l'arc du Quartier des Plaisirs. Plus qu'un manga, un phénomène ! Demon Slayer est le titre de tous les records. Près de 6 millions d'exemplaires ont été vendus en France depuis la parution du tome 1 ! Si la série principale de Koyoharu Gotouge s'est achevée avec le 23e tome, les nombreux projets autour de la licence continuent d'éveiller l'intérêt des fans, qui ont été au rendez-vous à travers le monde récemment avec la sortie du dernier film en date. Un intérêt pour la série qui n'a jamais faibli et qui continue d'être maintenu encore aujourd'hui. Pour rendre hommage au travail magistral du studio Ufotable, nous présentons ce magnifique recueil d'illustrations qui fait suite aux deux premiers artbooks et qui propose son lot d'illustrations inédites concernant les travaux autour de l'anime.

Par Koyoharu Gotouge, Ufotable
Chez Panini comics

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Auteur

Koyoharu Gotouge, Ufotable

Editeur

Panini comics

Genre

Anime comics/A partir de film

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Demon Slayer - L'artbook de l'anime

Koyoharu Gotouge, Ufotable

Paru le 08/07/2026

120 pages

Panini comics

19,99 €

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9791039148139
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