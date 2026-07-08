De neige et d'encre Tome 7

Lorsque Dredd découvre la véritable nature de la relation entre Freya et Neneo, il tire sur ce dernier sous les yeux de la jeune fille. Gravement blessé et perdant beaucoup de sang, Neneo s'évanouit, mais Curie vient à son secours. Elle se rend ensuite chez Freya pour lui annoncer que son bien-aimé est toujours en vie. L'héritière des Gibson décide alors de le rejoindre seule. Miyuki Unohana, jeune artiste talentueuse, présente Yuki to Sumi, sa première série éditée en France. Cette épopée touchante et bouleversante met en scène deux êtres méprisés de tous qui tentent de faire front ensemble. Drame, psychologie et mystère se combinent pour un récit aussi surprenant que captivant. Avec son trait fin et délicat, l'autrice donne vie à ce tandem qui, malgré toutes les accusations qu'il subira, suscite rapidement la sympathie du lecteur.