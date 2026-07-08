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#Comics

Star Wars - L'héritage de Vador Tome 2

Charles Soule

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Sur une planète lointaine et enneigée, Kylo Ren trouve une adversaire à sa mesure : Grandea, une ancienne Jedi rescapée de l'Ordre 66. Mais cette survivante de la pire tragédie jamais subie par les Jedi, pourra-t-elle ramener Kylo à la raison ? Rien n'est moins sûr, alors que l'ombre de Vador plane encore sur la galaxie... Suite et fin de la série qui explore le destin de Kylo Ren entre Les Derniers Jedi et L'Ascension de Skywalker. Toujours signée par Charles Soule, à qui l'on doit également L'Ascension de Kylo Ren, Lando ou encore de nombreux comics et romans de La Haute République.

Par Charles Soule
Chez Panini comics

|

Auteur

Charles Soule

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

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Star Wars - L'héritage de Vador Tome 2

Charles Soule

Paru le 08/07/2026

144 pages

Panini comics

19,00 €

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Scannez le code barre 9791039147194
9791039147194
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