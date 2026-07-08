Star Wars - L'héritage de Vador Tome 2

Sur une planète lointaine et enneigée, Kylo Ren trouve une adversaire à sa mesure : Grandea, une ancienne Jedi rescapée de l'Ordre 66. Mais cette survivante de la pire tragédie jamais subie par les Jedi, pourra-t-elle ramener Kylo à la raison ? Rien n'est moins sûr, alors que l'ombre de Vador plane encore sur la galaxie... Suite et fin de la série qui explore le destin de Kylo Ren entre Les Derniers Jedi et L'Ascension de Skywalker. Toujours signée par Charles Soule, à qui l'on doit également L'Ascension de Kylo Ren, Lando ou encore de nombreux comics et romans de La Haute République.