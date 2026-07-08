Spider-Man / Black Cat

La Chatte Noire tente de retrouver une vieille connaissance mystérieusement disparue, tandis que Spider-Man enquête sur la mort d'un étudiant victime d'une overdose. Deux affaires séparées... ou étroitement liées ? Ensemble, ils vont découvrir des secrets bien plus terribles qu'ils ne l'imaginaient. A l'instar des Quatre Fantastiques lors de la sortie du film Premiers pas, nous profitons de Spider-Man : Brand New Day pour mettre le Tisseur à l'honneur dans la collection MARVEL POCHE. Une sélection d'aventures incontournables à savourer à prix mini !