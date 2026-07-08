La guerre des Ombres 3 : Le Requiem des Serreciel

Que seriez-vous prêts à sacrifier pour gagner une guerre désespérée ? L'Obscur a réussi à rassembler une armée hors de la forêt. La muraille est sur le point de céder. L'heure des dernières batailles a sonné. Plus que jamais, le roi, la reine et leurs amis doivent rester unis. Mais la présence des Tempestaires déchire le petit groupe de l'intérieur, entre la vengeance inassouvie de Vassilia, l'honneur bafoué d'Ostende et le passé douloureux de Saul. Sans compter la famille d'Adrien, qui semble décidée à ne pas lui pardonner... Et la malédiction de Kaël, attendant son heure pour frapper. Pour remporter sauver Eméryte, ils prendront le risque de se perdre eux-mêmes. Mais si le prix de la victoire les détruisait à jamais ? #luttesdepouvoir #dragons #grumpysunshine