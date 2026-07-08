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Cette fois, c'est du costaud

Serge Bloch, Franck Girard

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70 histoires drôles en BD où TOTO et sa bande de rigolos sont prêts à tout pour bien rigoler ! Des gags qui fonctionnent par page ou double-page avec une chute à chaque fois, pour une lecture plaisir et facile. Un humour intarissable Que ce soit Maman, papa, Zaza, ou la maîtresse, tout le monde doit bien faire attention à ce qu'ils disent ou font... ou sinon, Toto sera déjà en train de préparer sa prochaine farce ! Des situations du quotidien rigolotes Dans la rue, en classe ou chez lui, Toto trouve toujours le moyen de faire rire les jeunes lecteurs !

Par Serge Bloch, Franck Girard
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Serge Bloch, Franck Girard

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Humour

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Cette fois, c'est du costaud

Serge Bloch, Franck Girard

Paru le 08/07/2026

80 pages

Bayard jeunesse

11,00 €

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