Cette fois, c'est du costaud

70 histoires drôles en BD où TOTO et sa bande de rigolos sont prêts à tout pour bien rigoler ! Des gags qui fonctionnent par page ou double-page avec une chute à chaque fois, pour une lecture plaisir et facile. Un humour intarissable Que ce soit Maman, papa, Zaza, ou la maîtresse, tout le monde doit bien faire attention à ce qu'ils disent ou font... ou sinon, Toto sera déjà en train de préparer sa prochaine farce ! Des situations du quotidien rigolotes Dans la rue, en classe ou chez lui, Toto trouve toujours le moyen de faire rire les jeunes lecteurs !