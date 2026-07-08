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Enquête à l'école

Zosia Dzierzawska, Sophie Moronval

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Une enquête pleine de mystère à l'école Quand Soline et Tom arrivent en classe, stupeur : tout est sens dessus dessous, et même les manteaux sont accrochés ensemble ! Déterminés à découvrir l'origine de ce bazar incroyable, les deux amis se transforment en véritables détectives. Entre suppositions farfelues, plans ingénieux et imagination débordante, l'enquête les mène de surprise en surprise... jusqu'à une révélation qu'ils étaient loin d'imaginer. Une histoire pleine de mystère et de rebondissements, idéale pour nourrir la curiosité des jeunes lecteurs. Un livre qui stimule l'observation et le plaisir de lire Les enfants adorent les histoires qui transforment leur quotidien, et l'école est ici le théâtre parfait d'une aventure captivante. Cette première enquête policière encourage les jeunes lecteurs à observer, réfléchir et formuler des hypothèses tout en s'amusant. Pour les parents, c'est un excellent support pour développer le goût de la lecture, la logique et l'attention. Le scénario est dynamique, accessible et rythmé, ce qui en fait une histoire idéale pour lire ensemble ou en autonomie naissante. Une collection engagée et un duo d'artistes inspirants Ecrite par Sophie Moronval et illustrée avec fraîcheur par Zosia Dzierzawska, cette histoire s'inscrit dans la collection Les Belles Histoires, désormais fabriquée en France dans un format souple, avec rabats enrichis. Une démarche plus respectueuse de l'environnement, tout en offrant un bel objet moderne et pratique pour les familles.

Par Zosia Dzierzawska, Sophie Moronval
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Zosia Dzierzawska, Sophie Moronval

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard

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Enquête à l'école

Zosia Dzierzawska, Sophie Moronval

Paru le 08/07/2026

32 pages

Bayard jeunesse

5,90 €

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