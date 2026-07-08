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Les grues volent vers le sud

Lisa Ridzén

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Bo n'a plus beaucoup de temps devant lui. A quatre-vingt-neuf ans, il vit isolé dans un village suédois et sa santé décline rapidement. Sa solitude n'est troublée que par le va-et-vient de ses aides à domicile. Parmi les rares choses qui lui restent, il y a les appels à son meilleur ami et la fidèle compagnie de Sixten, son gros chien auquel il tient comme à la prunelle de ses yeux. Bo aime s'endormir avec lui, sa main enfouie dans l'épais pelage. Quand son fils juge qu'il ne peut plus s'occuper d'un tel animal, l'orgueilleux Bo plonge dans un tourbillon d'émotions. Père et fils n'ont jamais su communiquer. Comment dire aujourd'hui ce qui compte vraiment ? Bo dresse le bilan de sa vie, de ses liens familiaux, et se penche sur la façon imparfaite dont il a exprimé son amour au fil des ans. Bestseller international profondément émouvant, gagnant du Prix du livre de l'année en Suède, Les grues volent vers le sud est le récit d'une dernière réconciliation. Lisa Ridzén célèbre la beauté des lumières du crépuscule avec une oeuvre irrésistible, traduite dans plus de quarante langues. Interprétation humaine

Par Lisa Ridzén
Chez Audiolib

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Auteur

Lisa Ridzén

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

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Les grues volent vers le sud

Lisa Ridzén trad. Catherine Renaud

Paru le 08/07/2026

400 pages

Audiolib

25,50 €

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