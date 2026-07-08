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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le projet

Emilie Hicks

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L'ouragan et la tempête sont dans l'arène Contrainte de quitter l'équipe Storm pour rejoindre celle de son père, principal adversaire de Damen à l'élection présidentielle, Juliette n'a qu'un seul objectif : abattre l'ennemi de l'intérieur et prouver à Damen qu'elle ne l'a pas trahi. Mais la tempête n'est jamais bien loin... Si officiellement Juliette et Damen ne peuvent plus s'approcher, chaque moment volé en coulisses est plus passionné que le précédent. Plus Juliette en apprend sur le passé du candidat, plus elle est déterminée à faire tomber ceux qui, dans l'ombre, oeuvrent pour lui nuire. Son enquête la mène en terrain miné, où le danger rôde à chaque pas. Mais, dans cette partie où tous les coups sont permis, la reine joue pour gagner. Alors que les pièces sont de plus en plus nombreuses sur l'échiquier, Juliette et Damen vont devoir affronter leurs propres démons pour espérer survivre au déluge. "Deuxième tome, deuxième claque. Un roman fort, engagé, bouleversant. Une romance qui fait battre le coeur, des personnages inoubliables, et une fin qui nous laisse à genoux". paulina_bookaddict #romancepolitique #girlboss - Niveau d'intensité = 3/4 - Présence de trigger warnings A propos de l'autrice Passionnée de cinéma et de littérature, Emilie Hicks se définit comme une autrice de romance engagée. Elle explore des sujets d'actualité forts dans ses intrigues, les questionne à travers ses personnages et espère ainsi nourrir la réflexion de ses lecteurs.

Par Emilie Hicks
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Emilie Hicks

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

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Le projet

Emilie Hicks

Paru le 08/07/2026

816 pages

HarperCollins France

8,90 €

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