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Viral Hit Tome 7

Junghyun Kim

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Le passé de Taehoon refait surface à travers les derniers fragments de son histoire avec Do-Un, révélant les blessures qu'il porte encore. Refusant de voir Yeonu sombrer sous l'emprise de son père et la pression des études, il le provoque en duel, déterminé à le libérer d'un destin qu'il juge étouffant. Mais face à un adversaire qui lui rappelle douloureusement son ancien camarade, ce combat dépasse la simple confrontation. Taehoon parviendra-t-il à briser le cycle... ou assistera-t-il à la même chute une seconde fois ?

Par Junghyun Kim
Chez Pika Edition

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Auteur

Junghyun Kim

Editeur

Pika Edition

Genre

Sonyun (shonen)

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Viral Hit Tome 7

Junghyun Kim trad. Sabrina Damoune

Paru le 08/07/2026

288 pages

Pika Edition

14,95 €

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