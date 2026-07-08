Viral Hit Tome 7

Le passé de Taehoon refait surface à travers les derniers fragments de son histoire avec Do-Un, révélant les blessures qu'il porte encore. Refusant de voir Yeonu sombrer sous l'emprise de son père et la pression des études, il le provoque en duel, déterminé à le libérer d'un destin qu'il juge étouffant. Mais face à un adversaire qui lui rappelle douloureusement son ancien camarade, ce combat dépasse la simple confrontation. Taehoon parviendra-t-il à briser le cycle... ou assistera-t-il à la même chute une seconde fois ?