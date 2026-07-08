Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Une danse avec le prince Faé

Elise Kova

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le mal est fait. Je suis mariée et je vais devoir quitter le seul foyer que j'aie jamais connu... pour un homme dont je n'ai même pas entendu le nom. Katria s'est juré de ne jamais tomber amoureuse. Elle sait ce que l'amour a coûté à sa famille. Alors, quand elle est mariée de force à un homme qui refuse de lui montrer son visage, elle décide de mener une vie tranquille libre de tout sentiment. Mais dans le manoir de son époux, le mystérieux seigneur Fenwood, il y a d'étranges règles à respecter et des cris qui percent la nuit... jusqu'à ce que Katria surprenne un rituel secret qui la propulse dans le Midscape. Survivre dans ces terres sauvages n'est pas chose facile pour une humaine. D'autant plus qu'un roi sanguinaire, qui cherche à se procurer la couronne de verre destinée au seigneur Fenwood, est bien décidé à arracher à Katria le pouvoir qu'elle a reçu et qui n'aurait jamais dû lui revenir... Une nouvelle romance magique dans l'univers d'Un pacte avec le roi elfe

Par Elise Kova
Chez Milady

|

Auteur

Elise Kova

Editeur

Milady

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une danse avec le prince Faé par Elise Kova

Commenter ce livre

 

Une danse avec le prince Faé

Elise Kova trad. Laurence Boischot

Paru le 08/07/2026

480 pages

Milady

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811229740
9782811229740
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.