Une danse avec le prince Faé

Le mal est fait. Je suis mariée et je vais devoir quitter le seul foyer que j'aie jamais connu... pour un homme dont je n'ai même pas entendu le nom. Katria s'est juré de ne jamais tomber amoureuse. Elle sait ce que l'amour a coûté à sa famille. Alors, quand elle est mariée de force à un homme qui refuse de lui montrer son visage, elle décide de mener une vie tranquille libre de tout sentiment. Mais dans le manoir de son époux, le mystérieux seigneur Fenwood, il y a d'étranges règles à respecter et des cris qui percent la nuit... jusqu'à ce que Katria surprenne un rituel secret qui la propulse dans le Midscape. Survivre dans ces terres sauvages n'est pas chose facile pour une humaine. D'autant plus qu'un roi sanguinaire, qui cherche à se procurer la couronne de verre destinée au seigneur Fenwood, est bien décidé à arracher à Katria le pouvoir qu'elle a reçu et qui n'aurait jamais dû lui revenir... Une nouvelle romance magique dans l'univers d'Un pacte avec le roi elfe