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#Essais

Droit des sûretés

Olivier Gout

ActuaLitté
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Un outil clair, complet et pédagogique pour comprendre et réviser le droit des sûretés. Cet ouvrage présente de manière claire et synthétique l'ensemble des sûretés personnelles et réelles, en offrant une vue d'ensemble précise des mécanismes de protection du créancier. Enrichi de repères méthodologiques (Points d'actualité, Pistes à explorer, Pièges à éviter), il constitue un outil efficace pour comprendre rapidement la matière et maîtriser ses notions clés. 1/ Synthétique et complet : un excellent outil pour acquérir rapidement une vue d'ensemble du droit des sûretés. 2/ Des compléments utiles : pour chaque chapitre, le lecteur trouvera les rubriques "Points d'actualité" , "Pistes à explorer" et "Pièges à éviter" qui lui permettront d'aller plus loin et de parfaire son apprentissage de la matière.

Par Olivier Gout
Chez LexisNexis

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Auteur

Olivier Gout

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit des sûretés

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Droit des sûretés

Olivier Gout

Paru le 08/07/2026

278 pages

LexisNexis

25,00 €

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Scannez le code barre 9782711044238
9782711044238
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