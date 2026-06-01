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Black

Du pouzenc Emilien

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Mars 2025, sur les hauteurs de Vallouise-Pelvoux. Jean, ancien garde-moniteur du parc national des Ecrins et spécialiste du loup, vit à l'écart du monde. Un matin, il recueille un jeune loup blessé qu'il nomme Black. Entre l'homme et l'animal se tisse peu à peu un lien particulier, nourri de patience, de respect et de confiance. Jusqu'au jour où Black, rétabli, retourne à la vie sauvage. L'hiver suivant, Théo, vingt-cinq ans, photographe amateur parisien, rejoint Jean pour une expédition de quelques jours dans le parc. Son rêve : approcher les loups et en saisir la présence à travers l'objectif. Mais, en montagne, tout peut basculer. Ce qui devait être une simple quête d'images pourrait bien devenir une question de survie... Ce roman d'aventure nous plonge dans les paysages remarquables de la vallée de la Vallouise et du parc national des Ecrins. L'auteur, avec sa sensibilité, nous entraîne à la découverte de l'univers du loup et de la photographie animalière, dans une approche respectueuse de la montagne et de la vie sauvage, sans éluder les épreuves que le retour du prédateur dans les Alpes impose au monde de l'élevage.

Par Du pouzenc Emilien
Chez Editions des Hautes-Alpes

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Auteur

Du pouzenc Emilien

Editeur

Editions des Hautes-Alpes

Genre

Littérature française

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Black

Du pouzenc Emilien

Paru le 01/06/2026

232 pages

Editions des Hautes-Alpes

18,00 €

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