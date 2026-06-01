Réflexions à la gloire de Dieu et psaumes

Dans le silence des épreuves et au coeur des doutes, Evelyne Béonel avance, guidée par une voix intérieure qu'elle nomme "Beauté Eternelle" . Entre prières, méditations et fragments de vie, son récit tisse un dialogue intime avec le divin, où l'invisible affleure à chaque page. Une présence presque palpable accompagne ses pas, relève ses chutes et éclaire ses nuits. A la frontière du réel et de l'au-delà, son chemin devient celui d'une lente renaissance, fragile et lumineuse. Ce recueil profondément personnel retrace l'itinéraire spirituel d'une autrice en quête de vérité et de paix. Porté par une plume sensible et sincère, il offre un témoignage vibrant où foi, épreuve et transformation se répondent avec intensité.