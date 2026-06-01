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#Essais

Réflexions à la gloire de Dieu et psaumes

Evelyne Beonel

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Dans le silence des épreuves et au coeur des doutes, Evelyne Béonel avance, guidée par une voix intérieure qu'elle nomme "Beauté Eternelle" . Entre prières, méditations et fragments de vie, son récit tisse un dialogue intime avec le divin, où l'invisible affleure à chaque page. Une présence presque palpable accompagne ses pas, relève ses chutes et éclaire ses nuits. A la frontière du réel et de l'au-delà, son chemin devient celui d'une lente renaissance, fragile et lumineuse. Ce recueil profondément personnel retrace l'itinéraire spirituel d'une autrice en quête de vérité et de paix. Porté par une plume sensible et sincère, il offre un témoignage vibrant où foi, épreuve et transformation se répondent avec intensité.

Par Evelyne Beonel
Chez Editions Jets d'encre

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Auteur

Evelyne Beonel

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Catéchèse

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Réflexions à la gloire de Dieu et psaumes

Evelyne Beonel

Paru le 01/06/2026

Editions Jets d'encre

15,20 €

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Scannez le code barre 9782385802912
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