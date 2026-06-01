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#Roman jeunesse

Les Maux de Domino

Catherine Marion Potvin

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Domino ne se sent pas très bien... Fiévreux et grelottant, il doit se rendre à la clinique. Mais quand il entend parler d'une petite piqûre, la panique l'emporte ! Le voilà qui file à toute vitesse dans les couloirs, semant médecins et infirmiers dans une course effrénée. Pourtant, derrière sa grande frayeur, Domino découvre que le courage se cache parfois là où on l'attend le moins... Dans cet album tendre et plein d'humour, Domino explore l'univers impressionnant - mais bienveillant - du médecin. A travers une toute nouvelle aventure, Catherine Marion Potvin accompagne les jeunes lecteurs face à la peur des piqûres et célèbre les petites victoires qui font grandir.

Par Catherine Marion Potvin
Chez Editions Jets d'encre

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Auteur

Catherine Marion Potvin

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Les Maux de Domino

Catherine Marion Potvin

Paru le 01/06/2026

Editions Jets d'encre

13,95 €

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