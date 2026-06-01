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#Roman jeunesse

L'Ange PingPong et ses nouveaux amis

Cettina Nania

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PingPong n'est pas un angelot comme les autres : avec son aile de travers, il peine à voler aussi haut que ses compagnons. Un soir, alors qu'une violente tempête éclate dans le ciel, il est emporté loin des siens et atterrit sur Terre, au bord de la mer. Là, il rencontre Nino et sa soeur Rosa, deux enfants au grand coeur capables de le voir et de lui parler. Tous les trois partagent très vite jeux, secrets et préparatifs de la grande fête du village, tandis qu'une mystérieuse légende refait surface. Mais PingPong sait que son séjour ne durera pas toujours : un jour, il devra peut-être retrouver le chemin du ciel... Un conte tendre et pétillant sur l'amitié et la confiance en soi, qui invite les enfants à croire en leur propre lumière.

Par Cettina Nania
Chez Editions Jets d'encre

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Auteur

Cettina Nania

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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L'Ange PingPong et ses nouveaux amis

Cettina Nania

Paru le 01/06/2026

Editions Jets d'encre

15,95 €

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