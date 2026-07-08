Brides, weddings & Li

De retour dans sa ville natale de Taoyuan, A-li commence sa nouvelle vie en veillant sur la boutique de mariage traditionnelle de sa famille. A-li tombe sur trois futures mariées joyeuses liées par leurs difficultés face à l'organisation de leur mariage. I-chi, qui est le camarade de classe d'A-li, envisage de se marier et de déménager aux Etats-Unis ; I-chia, qui souhaite un mariage romantique, est une future mariée élégante ; Man-man, qui prépare minutieusement son mariage, est une influenceuse de premier ordre qui n'oublie jamais de demander à ses fans d'aimer, de s'abonner et d'activer les notifications. Elles pensaient tous que se marier serait un voyage sans heurts, mais elles n'auraient jamais pu anticiper les obstacles énormes qu'elles recontreraient en cours de route. Coutumes, tabous et problèmes de communication... comment ces trois joyeuses mariées parviendront-elles à surmonter courageusement ces décisions difficiles ?